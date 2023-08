EUROPEI DIVISION C Euro U18, San Marino cede ad Andorra 57-55

Euro U18, San Marino cede ad Andorra 57-55.

All'Europeo under 18 divisione C in corso in Azerbaijan la nazionale di San Marino è stata battuta da Andorra per 57-55. Ai Titani non basta un buon ultimo quarto con un parziale di 22-17. Tra i sammarinesi da segnalare la doppia di Mathias Cadiman con 16 punti e 15 rimbalzi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: