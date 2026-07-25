EUROPEI UNDER 18 Eurobasket U18, l'Armenia batte San Marino: sarà finale 7°-8° posto

Eurobasket U18, l'Armenia batte San Marino: sarà finale 7°-8° posto.

La Nazionale sammarinese va ko nella semifinale 5°-8° posto agli Europei Under 18 Division C in corso di svolgimento a Scutari, in Albania. L’Armenia vince 88-54 e ora, per i biancazzurri, rimane solo la partita di domani, quella delle 13 contro Gibilterra che decreterà il settimo o l’ottavo posto nella manifestazione.

Gli esteuropei partono subito forte, prendendosi il primo quarto per 19-6 e chiudendo la prima metà di gara in vantaggio per 40-28. San Marino tiene fino al 48-37, nel terzo periodo, poi l'Armenia allunga e chuide a +34. Per i titani il miglior marcatore della partita è Tura, con 14 punti.

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