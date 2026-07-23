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Eurobasket U18, San Marino chiude con una sconfitta

Malta batte 106-67 i titani, che erano partiti avanti, prima di crollare alla distanza

23 lug 2026
Eurobasket U18, San Marino chiude con una sconfitta

Un'altra partenza ottima e un'altra chiusura in calando per San Marino, che agli Europei di basket maschili under 18 cade anche contro Malta, nella terza giornata della Division C. Gli isolani vincono 106-67 contro i biancazzurrini, spinti dai 28 punti di Kai Fabri. I titani partono nuovamente bene, come contro la Moldavia, prendendosi il primo quarto per 20-17.

Stavolta, però, il vantaggio dura ancora meno, perché Malta ribalta subito il parziale, segnando 89 punti nei tre periodi successivi: 30 nel secondo e nel quarto, 29 nel terzo. San Marino non regge l'urto e così gli isolani conquistano la seconda vittoria del proprio torneo. Per i biancazzurrini, il miglior marcatore è Mattia Nanni, con 12 punti.




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