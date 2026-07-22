Eurobasket U18, San Marino sconfitta all'esordio dall'Albania

Si apre con una sconfitta contro l'Albania l'Europeo under 18 Division C di basket maschile per San Marino. I balcanici vincono 111-67: chiusa la prima metà di gara su 57-27, allargano poi il divario nel terzo, ma soprattutto nel quarto periodo, fino al +44 finale.

Miglior marcatore dell'incontro è l'albanese Paloka, con 29 punti, 10/12 complessivo al tiro e ben 3/5 al tiro da 3, mentre per i biancazzurrini c'è la buona prova di Federico San Martini, secondo miglior realizzatore della gara, con 22 punti, 8/11 al tiro e 2/5 da 3. La seconda partita è in programma alle 15.30, oggi, contro la Moldavia.







