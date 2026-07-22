EUROPEI UNDER 18 Eurobasket U18, San Marino sconfitta all'esordio dall'Albania I balcanici vincono 111-67 nella prima gara della Division C. Oggi si torna in campo contro la Moldavia

Eurobasket U18, San Marino sconfitta all'esordio dall'Albania.

Si apre con una sconfitta contro l'Albania l'Europeo under 18 Division C di basket maschile per San Marino. I balcanici vincono 111-67: chiusa la prima metà di gara su 57-27, allargano poi il divario nel terzo, ma soprattutto nel quarto periodo, fino al +44 finale.

Miglior marcatore dell'incontro è l'albanese Paloka, con 29 punti, 10/12 complessivo al tiro e ben 3/5 al tiro da 3, mentre per i biancazzurrini c'è la buona prova di Federico San Martini, secondo miglior realizzatore della gara, con 22 punti, 8/11 al tiro e 2/5 da 3. La seconda partita è in programma alle 15.30, oggi, contro la Moldavia.

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