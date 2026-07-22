Eurobasket U18: San Marino sogna per metà gara con la Moldavia, ma poi crolla
I titani restano avanti per due quarti nella seconda giornata. Al rientro in campo, gli est europei scappano e vincono 94-66
Un crollo nel secondo tempo costa la seconda sconfitta su due a San Marino, nella Division C degli Europei di basket under 18, contro la Moldavia. I titani cedono di schianto nel terzo periodo, dopo aver chiuso avanti di un punto la prima metà di gara, 45-44. Vinto il primo periodo 25-17, San Marino limita i danni nel secondo, ma poi non riesce più a vincere alcun parziale, perdendo il terzo 27-8, al rientro in campo dopo l'intervallo lungo, e il quarto 23-13.
Il punteggio finale dice 94-66 per la Moldavia, che resta al primo posto a punteggio pieno, grazie anche alla vittoria su Malta nella prima partita, ed è ora la favorita per la vittoria del raggruppamento. Domani l'ultima partita del girone, con San Marino opposta proprio a Malta, alle 13.
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