Eurolega 2020-2021, le favorite

Secondo le agenzie di scommesse la favorita per la vittoria finale è l'Anadolu Efes Istanbul, il club turco che ha dominato la passata competizione prima dell'interruzione e conseguente chiusura della stagione. Ha mantenuto lo stesso roster dell'anno scorso. Dopo di loro a seconda delle agenzie le favorite sono il CSKA Mosca che ha perso due campioni, Hines diretto a Milano e Vorontsevich, rimpiazzati da altri due ottimi nomi come Shengelia e Milutinov, poi le sempreverdi Real Madrid e Barcellona.





I Catalani hanno aggiunto Calathes ad un roster già molto valido, mentre per il Real Madrid c'è l'incognita Campazzo, l'argentino che l'anno scorso ha trascinato la sua nazionale alla finale dei mondiali persa contro la Spagna. L'Argentino è richiesto da molte squadre NBA, ma se dovesse restare a Madrid sarebbe uno scoglio duro da arginare per gli avversari. Dopo di queste a seconda delle agenzie c'è un gruppetto di squadre tra cui l'Ax Armani Exchange Milano, che ha rafforzato il gruppo dello scorso anno inserendo campioni collaudati come l'italiano Datome e Hines arrivato da Mosca. C'è sempre Ettore Messina in panchina che è una leggenda tra gli allenatori europei ed un nome abbastanza importante anche oltre oceano e il playmaker Rodriguez, che ha avuto in passato un discreto impatto anche in NBA. Finora dopo quattro partite lo score dei milanesi è tre vittorie e una sconfitta. Ci sarà da divertirsi.

Andrea Renzi