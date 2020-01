Eurolega: al Baskonia il derby con il Barca, Vassilis Spanoulis da record

Il 2020 del basket riparte con l'Eurolega e la prima parte di sfide che chiudono il girone di andata. L'impresa del 17 turno, almeno per il momento, è del Baskonia che batte in volata il Barcellona terzo in classifica. Il risultato finale dice 76-74 per i padroni di casa trascinati dai 20 punti di Henry. Baskonia che domina il primo tempo chiuso sul 47 a 31. Prima dell'intervallo lungo la squadra di Ivanovic raggiunge anche il massimo vantaggio di 19 punti. Nel terzo quarto gli spagnoli padroni di casa allungano a +21. Il Barcellona inizia pian piano a ricucire la differenza punti fino al -11. Nell'ultimo quarto viene fuori il Barca, che ha addirittura il pallone della vittoria con Pierre Oriola sulla sirena. Alla fine la spunta Baskonia che a 40 secondi dalla fine trova con Toko Shengelia la giocata che vale il canestro del +2. Arriva una vittoria dopo tre sconfitte consecutive. Il Fenerbahce sbanca il Pireo e batte l'Olympiacos 96-87. E' la sera di Vassilis Spanoulis che diventa il top scorer di sempre di Eurolega con 4157 punti, 4 in più di Juan Carlos Navarro. Spanoulis segna 14 punti, Nando De Colo 32. Olympiacos meglio in avvio, ma all'intervallo lungo il vantaggio dei turchi è 52-40. Nel secondo tempo il Fenerbahce raggiunge anche il massimo vantaggio di +19. Partita chiusa? No perché i greci piazzano un parziale di 19-4 e arrivano fino al -4. De Colo spegne le speranze avversarie. Datome spinge il controbreak turco da 10-0. Nell'ultimo quarto il Fenerbahce controlla il rientro dell'Olympiacos, alla sirena è vittoria per i turchi 96-87. Lo Zalgiris supera il Maccabi Tel Aviv 73-68. Un successo importante per i padroni di casa che arriva in rimonta contro un Maccabi al secondo ko di fila. A metà partita gli ospiti sono in vantaggio di 5 punti. Lo Zalgiris va sotto anche di 15. Davanti agli oltre 15 mila di Kaunas, i padroni di casa piazzano un controbreak da 19 punti a cavallo dei due periodi del secondo tempo che vale 61-53. Lo Zalgiris gestisce la partita e va a vincerla 73-68. Lekavicius piazza 23 punti, LeDay 19. La Stella Rossa supera il Bayern Monaco 93-63. Terzo ko di fila per i tedeschi, terza vittoria di fila per i serbi. Buon avvio ospite, poi la Stella Rossa ribalta tutto con un break 12-0. Stimac e Brown mettono i punti del 25-13 dell'intervallo lungo. Per i serbi diventa gestione della partita. Il terzo periodo si chiude sul +25, poi nell'ultimo quarto, la Stella Rossa dilaga fino al +36. I padroni di casa vincono 93-63. Brown e Punter segnano 15 punti a testa. Il migliore degli ospiti e Monroe con 20.