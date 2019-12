Eurolega: Efes sempre al comando, Barça, Maccabi e Panathinaikos tengono il passo

Nel testacoda d'Eurolega, lo Zalgiris Kaunas fanalino di coda fa soffrire fino all'ultimo la capolista Efes, impostosi 74-68. Turchi subito sul +9 e ripresi già nel secondo quarto dall'8-0 lituano, così si va punto a punto finché, a 41” dalla sirena, non arriva il 6-0 che li ristabilisce la distanza iniziale, stavolta incolmabile. Spiccano i 16 punti di Beaubois e 18 di Pleiss – con 7 rimbalzi – e di Micic, per Kaunas 16 di Landale e 14+7 rimbalzi di Ulanovas.

Efes sempre a +1 dal Real Madrid e dal Barcellona, vincente 80-67 sul Villeurbanne. Tra secondo e terzo quarto il Barça si mette in sicurezza con un paio di parzialoni, l'ASVEL rientra fino a -7 ma poi viene scaraventato a -18 da un altro 11-0. Il sigillo arriva con una tripla di Abrines, bomber di serata, al pari di Lighty, a quota 16.

Subito sotto, il Maccabi Tel Aviv si conferma 4° con l'82-71 sull'altra ultima della classe, lo Zenit San Pietroburgo. Il 28-9 del terzo quarto spedisce a -20 i russi, che al 39° però fanno 10-0 e tornano improvvisamente in corsa. Restano 42”, nei quali il Macca tiene botta coi liberi e le chiusure difensive di Dorsey – autore di 17 punti – e Zoosman. Hunter ne segna 15, per lo Zenit Will Thomas e Ayon ne combinano 29.

Tiene il passo – e resta 5° - il Panathinaikos, che in un OAKA deserto causa squalifica sforna un emozionante 81-78 sul Fenerbahce. A cavallo dell'ultimo riposo i turchi incassano il 18-6 che li manda a -13, poi però Westermann avvia il 9-0 che riapre tutto, col Pana che tra l'altro perde per falli un Calathes da 15+8 assist, stesso score che alla fine avrà anche il play ospite Sloukas. Non scappa più nessuno e il 40° è da batticuore, coi greci che si salvavano grazie ai liberi di un Fredette da 22 punti. È il suo 2/2 a fissare il +3 con 3.3 da giocare, un attimo nel quale De Colo riesce comunque a costruirsi – e mandare sull'esterno ferro – la tripla che varrebbe l'overtime.

Infine, playoff sempre più a tiro per Valencia, che con Baskonia soffre nel primo quarto ma poi prende in mano la partita, trascinata dai 25 di Dubljevic fino al 105-77. 16 i punti di Abalde, nei baschi inutili i 22 di Shields e i 15 di Shengelia, che sommano pure 15 rimbalzi.