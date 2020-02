EUROLEGA Eurolega: Khmiki e Fenerbahce incendiano la lotta play-off I moscoviti asfaltano l'ASVEL, i turchi ottengono un successo pesantissimo sul parquet di Valencia.

Successo pesantissimo per il Fenerbahce sul parquet di Valencia. I turchi, reduci da due sconfitte di fila, vendicano il ko dell'andata all'overtime e agganciano proprio gli spagnoli all'ottavo posto incendiando la corsa ai play-off. Continua il momento no, invece, per i padroni di casa. Solo un successo nelle ultime 5 gare a La Fonteta e accesso alla post-season che ora si complica e non poco. Nel 93-86 finale decisivo per il Fener il super ultimo quarto di Derrick Williams che chiude con 22 punti all'attivo. Bene anche Sloukas e Datome con 13, senza dimenticare i 10 del grande ex De Colo. A Valencia non basta la miglior prestazione in carriera di Vanja Marinkovic, 22 punti con 5/7 da 3.

All'ottavo posto c'è anche il Khmiki Mosca che asfalta tra le mura amiche l'ASVEL e centra il terzo successo consecutivo. I russi vivono una serata di grazia a livello offensivo e superano quota 100 punti per la quarta volta in regular season. Il tabellone finale segna 108-79 e, come al solito, brilla il genio di Alexei Shved. Doppia doppia con 24 punti e 13 assist, oltre a 3 palle recuperate. Ottime le percentuali di tiro per gli uomini di Kurtinaitis, 16 su 30 dall'arco oltre al 61% da due mentre i francesi, sempre più in crisi con 9 sconfitte nelle ultime 10, registrano un'infinità di palle perse. Oltre a Shved, tra i top-scorer del Khimki ci sono anche Jerebko e Booker rispettivamente con 18 e 17 punti.



