CAMBIO DI SEDE Eurolega, la Final Four trasloca a Belgrado Il titolo si deciderà in Serbia e non a Berlino: il cambio di sede è legata alle diverse misure sanitarie legate alle pandemia.

Eurolega, la Final Four trasloca a Belgrado.

L'Eurolega ha ufficializzato il cambio di sede per la Final Four, che si disputerà a Belgrado dal 19 al 21 maggio. Prende il posto di Berlino, una decisione maturata alla luce dell'attuale situazione pandemica e delle misure sanitarie imposte nella capitale tedesca. La Final Four torna a Belgrado a quattro anni dall'ultima volta, quando si impose il Real Madrid. Ancora da capire la situazione dei club russi: CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Kazan sono attualmente sospese e nel caso in cui la guerra dovesse protrarsi verrebbero escluse dalla competizione e i loro risultati azzerati.

