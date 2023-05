FINAL FOUR Eurolega, la finale sarà Olympiacos-Real Madrid Il Pireo annienta Monaco col clamoroso 27-2 del terzo quarto, Tavares e Rodriguez guidano i blancos nel successo sul Barcellona.

L'Olympiacos si prende la finale con una prova bipolare, incartandosi in un primo tempo da percentuali tremende e risolvendola con un terzo quarto surreale. Così il Monaco, alla prima Final Four della sua storia, va al riposo sul +12 e si ritrova cancellato da un parziale di 27-2, che incanala il Pireo verso un comodo 76-62. Il periodo più clamoroso della storia d'Eurolega è a firma dei tre top scorer greci, l'MVP di stagione regolare Vezenkov (19 punti), Papanikolaou (15+8 rimbalzi) e Fall (12). Dietro però ci sono i 7 assist a testa di Sloukas (che aggiunge 9 punti) e soprattutto Walkup, molto più determinate di quanto dicano le statistiche. 0 tiri dal campo, 0/2 in lunetta ma principale fautore del parziale spaccapartita, sia per la regia che per la difesa con cui rende inoffensivo Mike James. L'ex Olimpia ne fa 17 – al pari di Okobo – di cui 13 in un primo tempo a conduzione monegasca, quando il Pireo comincia a infuriare però è coinvolto, come tutti, nel naufragio della debuttante.

L'Olympiacos contenderà l'Eurolega vicecampioni in carica del Real Madrid che s'impongono 78-66 nell'euroclasico col Barcellona. Qui giganteggia Tavares, 20 punti, 15 rimbalzi, 4 stoppate e 39 di valutazione, e Chacho Rodriguez fa il resto dominando nel momento della verità. Nel Barça steccano in tanti, la superstar Mirotic – 1/10 dal campo – Vesely e Sanli, ma non un Abrines da 16 punti. Lo spagnolo fa subito 3/3 dall'arco, guidando la pioggia di triple con cui i catalani, dopo il 10-3 blanco del via, prendono il controllo. Barcellona tocca anche il +9 a fine secondo, con la ripresa però Abrines è costretto alla panca dal 4° fallo e il Real ne approfitta per sorpassare con un 16-2, con 7 di Tavares. Nel quarto domina la paura – 3 punti in 4' – finché, sul 58 pari, Rodriguez l'indirizza d'autorità: prima un 9-2 tutto suo e poi due assist per Tavares, che dall'altra parte tappa il canestro spegnendo le ultime velleità del Barça. Di Hezonja – 14 pure per lui – la tripla della staffa, il la definitivo per la quarta finale d'Eurolega tra Olympiacos e Real: il Pireo cerca il 4° titolo – l'ultimo, nel '13, lo vinse proprio coi blancos – Madrid invece va per salire a 11 e consolidarsi sempre di più in vetta all'albo d'oro.

