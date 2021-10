Eurolega, terzo successo di fila per Milano

L'Olimpia Milano è l'unico club italiano che ha accesso all'Eurolega, la massima competizione europea. Ha chiuso la scorsa stagione con l'accesso alle Final four, ritornando ai grandi fasti di un lontano passato dove dominava il continente. Quest'anno dopo aver perso la Supercoppa italiana di basket contro i rivali della Virtus Bologna, è al momento imbattuta sia in campionato che in Eurolega. Oggi ha battuto il Maccabi Tel Aviv 83 - 72, ma il divario è stato probabilmente ancora più ampio degli undici punti di differenza, che già sono tanti. Il greco Mitoglu, Delaney, l'italiano Melli, Hall hanno subito scavato il solco, ma è stato tutto il collettivo a vincere, guidato dal sempre ottimo allenatore Messina. Il coach ha impostato un'ottima difesa, dalla quale nascono spesso punti facili. Ci sono stati cali di tensione che al coach non sono piaciuti ma non ne ha fatto un dramma, perchè venerdì Milano affronterà i campioni europei in carica del Efes Istanbul e quindi visto il buon andamento della partita, un calo di tensione era prevedibile per arrivare al massimo alla prossima sfida. Il club turco ha perso oggi di due punti contro i francesi del Villeurbanne e quindi si presentano alla sfida contro Milano affamati di rivincita, ma senza l'aura di imbattibilità. Milano sembra poter ambire a grandi traguardi, perchè ha un allenatore eccezionale ed esperto, un ottimo collettivo e tante individualità. La strada intrapresa sembra quella giusta, si può sognare ma con moderazione.

Andrea Renzi

