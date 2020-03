Eurolega: vincono Real, Zenit e CSKA

Ci vuole un overtime per decidere la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Zalgiris Kaunas. La vittoria va ai russi, che s'impongono 76-75. Il fanalino di coda sorprende la squadra di Jasikevicius reduce da sei vittorie nelle ultime sette gare. Lo Zalgiris gioca alla grande per 15 minuti, poi si perde e lascia campo agli avversarsi incappando in un ko quasi incredibile e deciso all'overtime. Lo Zalgirs dilapida anche un vantaggio di 17 punti sul 38-21. All'intervallo lungo i padroni di casa arrivano sotto di 4 punti. Alla sirena il punteggio è in parità 66 a 66. Nel supplementare Andrew Albicy decide la sfida con una tripla dopo un rimbalzo in attacco e poi con i tiri liberi del sorpasso a meno di 3 secondi dalla fine. Lo Zenit vince 76-75.

Il CSKA Mosca travolge il Panathinaikos 97-66. Serata da dimenticare per la squadra greca che cade in casa con un clamoroso -31. Per i russi è il secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime quattro partite. CSKA che tiene il passo del Maccabi per il quarto posto in classifica. Equilibrio nei primi minuti di partita, poi il CSKA piazza un break da 10-0 e all'intervallo è avanti 48-38. Alla ripresa gli ospiti raggiungono anche il +18 di vantaggio, che s'incrementa nell'ultimo quarto fino al +31 finale che vale una brutta sconfitta 97-66 per il Panathinaikos.

Vittoria per il Real Madrid contro il Villeurbanne 87-78. i Blancos non brilla, ma alla distanza vengono fuori e conquistano il successo. A Madrid partono meglio gli ospiti che chiudono 20-14 il primo quarto. Gli ospiti allungano fino al +11, poi il Real reagisce con le triple di Fernandez e Causeur, poi con Thompkins arriva il +4. Nell'ultimo quarto i padroni di casa gestiscono la partita. A meno di 4 minuti dalla fine il Real è avanti di 8 punti. Gli spagnoli vincono 87-78.