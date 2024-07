ELBASAN Europei di basket U18: esordio con vittoria per San Marino

Esordisce con una vittoria netta la Nazionale Under 18 di San Marino agli Europei Division C di basket a Elbasan, Albania. La squadra ha sconfitto Gibilterra 76-43, dominando il match dall'inizio alla fine. Il quintetto biancazzurro ha subito imposto il proprio gioco, chiudendo il primo quarto con oltre venti punti di vantaggio. Gibilterra non è mai riuscita a rientrare in partita, e San Marino ha mantenuto il controllo fino al vantaggio finale di +33 punti. Tutti i giocatori hanno offerto ottime prestazioni, con Valmaggi (17 punti), Cadiman (11), Guidi (10) e Gasperoni (10) che hanno chiuso in doppia cifra. Questa sera la nazionale sammarinese affronterà il Lussemburgo alle 21, reduce da una vittoria di misura contro l'Albania.

