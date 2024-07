PALLACANESTRO Europei di basket U18: San Marino cade contro il Lussemburgo

Europei di basket U18: San Marino cade contro il Lussemburgo.

Nonostante una buona partita la Nazionale Under 18 di San Marino è stata sconfitta dal Lussemburgo agli Europei Division C in Albania con il punteggio finale di 73-79. Nonostante una gara molto equilibrata, il Lussemburgo ha conquistato il primo posto nel girone, mettendo a segno 14 triple. Oggi alle 18.30, San Marino affronterà l'Albania in una partita decisiva per determinare la seconda classificata del gruppo A e l'altra semifinalista del torneo.

