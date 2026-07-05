UNDER 16 Europei Division C U16: San Marino ko al debutto con l'Albania

Europei Division C U16: San Marino ko al debutto con l'Albania.

Finisce con un ko, la prima partita della Nazionale sammarinese agli Europei Under 16 Division C inziati a Yerevan, in Armenia. Con l’Albania termina 59-106, coi ragazzi di coach Rossini che resistono un quarto e poi devono lasciare spazio a un team di alto livello che vola via nel resto della partita grazie a un pesante divario a rimbalzo. San Marino, inserito nel gruppo A, giocherà lunedì col Kosovo (ore 17) e giovedì con la Moldova (ore 14.30). Da venerdì in avanti gli incroci con l’altro girone (Armenia, Malta, Monaco, Andorra e Gibilterra) per determinare la classifica finale.

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