Europei donne, l'Italia comincia battendo 70-61 la Serbia

Ottimo esordio agli Europei femminili di basket per l'Italia che batte 71-60 la Serbia al PalaDozza di Bologna. Spicca la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Zandalasini, mentre Coobaj ne segna 11. Sempre avanti nel punteggio, fino a toccare il +15 del terzo periodo, nell'ultima frazione le azzurre incassano un 12-0 che, al 36°, vale il pareggio serbo. Da lì in avanti però non ci sarà storia, coi 5 in fila di Cubaj e le triple di Trimboli e Zandalasini a guidare il 12-3 che assicura il successo. Stasera, sempre al PalaDozza, l'Italia affronterà la Slovenia, ieri battuta 77-71 dalla Lituania.