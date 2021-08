Europei: il 92-82 a Gibilterra, vale il quarto posto per San Marino

Una grande vittoria. Un successo che da morale e che vale anche, tanto, per la classifica finale dell'Europeo dei Piccoli Stati. Dopo le tre sconfitte consecutive, la squadra di coach Andrea Maghelli batte Gibilterra 92-82. Un successo importante e fortemente voluto dai Titani che chiudono al quarto posto finale l'Europeo. Il primo quarto è equilibrato con San Marino che prova anche a scappare per poi essere ripreso e chiudere avanti di uno. I biancoazzurri soffrono di più nel secondo quarto. Gibilterra raggiunge anche il +8, i Titani non affondano e ricominciano a giocare fino al -1. I finale di quarto premia Gibilterra che va negli spogliatoi sul 50-42.









Al ritorno in campo San Marino gioca alla grandissima. I Titani bombardano da tre punti e la squadra di Maghelli ritorna in parità con la schiacciata di Ygor Biordi che vale il 56 pari. C'è il sorpasso con Moretti. Un quarto di grande livello dei Titani con un 8/11 da tre in dieci minuti. Nell'ultima parte di gara Gibilterra prova a rientrare in partita e ci riesce, soprattutto a metà quarto. San Marino non ci sta e risponde presente con la tripla di Pasolini. I Titani cercano lo strappo, Gibilterra resta lì. I punti dalla lunetta sono pesantissimi. A 49 secondi dalla sirena +6 San Marino. I liberi di Macina e Felici tengono lontano Gibilterra. E' 92-82.

E' una vittoria bella e pesante che vale il quarto posto alle spalle di Irlanda campione, Andorra e Malta.