Europei: martedì in campo la Nazionale Sammarinese Under 18

Tutto pronto per gli Europei Under 18 Division C di pallacanestro che avranno luogo ad Elbasan, in Albania. La Nazionale Sammarinese è stata inserita nel Girone A assieme a Gibilterra, Lussemburgo e Albania. Nel Girone B ecco invece Moldova, Armenia e Azerbaijan. Le prime due di ogni raggruppamento giocheranno le semifinali di sabato, le altre tre squadre rimaste si scontreranno per definire la classifica dal 5° al 7° posto. Domenica tutte le finali.

Questo il CALENDARIO delle partite:

Martedì 23

Armenia – Moldova (16)

Lussemburgo – Albania (18.30)

Gibilterra – San Marino (21)

Mercoledì 24

Moldova – Azerbaijan (16)

Albania – Gibilterra (18.30)

San Marino – Lussemburgo (21)

Giovedì 25

Azerbaijan – Armenia (16)

Albania – San Marino (18.30)

Gibilterra – Lussemburgo (21)