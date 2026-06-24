Europei Piccoli Stati: Andorra batte San Marino 99-79
Nella seconda partita degli Europei di basket dei Piccoli Stati in svolgimento a Gibilterra, la nazionale di San Marino cede ad Andorra per 99-79. Dopo un buon avvio sammarinese sul 27-22, la squadra di coach Stefano Rossini subisce il ritorno dei pirenaici che con un parziale di 36-19 portano il punteggio sul 58-46. Andorra resta in controllo del match e chiude 99-79. Da segnalare i 22 punti di Davide Macina e i 20 di Pietro Ugolini. Prossimo impegno il 25 giugno contro Malta.
[Banner_Google_ADS]