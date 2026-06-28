Europei piccoli Stati: Malta vince anche la semifinale, San Marino giocherà per il 3°-4° posto

Europei piccoli Stati: Malta vince anche la semifinale, San Marino giocherà per il 3°-4° posto.

Malta concede il bis e batte San Marino anche nella semifinale degli Europei dei piccoli Stati di basket. Gli isolani vincono 99-60, uno scarto di quasi 40 punti, che diventa un divario a partire dalla fine del terzo quarto, quando i titani erano a -8 sul 60-52.

Poi Malta spinge e piazza un incredibile parziale di 39-8, con San Marino che cede, nonostante il ritorno in campo di Moretti e Biordi (19 e 13 punti) rispetto ai gironi. Stasera i titani saranno di nuovo sul parquet, per giocare la finale 3°-4° posto, con Gibilterra.

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