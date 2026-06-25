TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:28 Rally dell'Acropoli: Neuville davanti a tutti nello shakedown 19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi
  1. Home
  2. News sport
  3. Basket

Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale

Brutta sconfitta nel terzo turno, per 111-68. Nell'altra sfida si affronteranno Andorra e Gibilterra

25 giu 2026
Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale

Finisce con la terza sconfitta in tre partite, per San Marino, la fase a girone degli Europei dei piccoli Stati di basket. Nell'ultimo incontro, a battere i titani è Malta, che s'impone per 111-68, prendendosi tutti e quattro i parziali: 20-14, 30-12, 32-25 e 29-17.

È il terzo successo in quattro confronti con San Marino, per i maltesi, che hanno vinto tutte e tre le partite del girone e che sabato, in semifinale, ritroveranno proprio i titani, avendo chiuso al primo posto. Nell'altra sfida s'incontreranno Andorra e Gibilterra, domenica le finali 3°-4° posto e 1° - 2° posto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Basket