Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale

Finisce con la terza sconfitta in tre partite, per San Marino, la fase a girone degli Europei dei piccoli Stati di basket. Nell'ultimo incontro, a battere i titani è Malta, che s'impone per 111-68, prendendosi tutti e quattro i parziali: 20-14, 30-12, 32-25 e 29-17.

È il terzo successo in quattro confronti con San Marino, per i maltesi, che hanno vinto tutte e tre le partite del girone e che sabato, in semifinale, ritroveranno proprio i titani, avendo chiuso al primo posto. Nell'altra sfida s'incontreranno Andorra e Gibilterra, domenica le finali 3°-4° posto e 1° - 2° posto.







