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Europei Piccoli Stati: San Marino ko con Gibilterra 70-61

di Elia Gorini
24 giu 2026

San Marino cede 70-61 contro Gibilterra nella gara d'esordio degli Europei di basket dei piccoli Stati. La squadra di coach Stefano Rossini gioca con grande determinazione ma non riesce a colmare il gap che Gibilterra costruisce soprattutto nel primo quarto.

All'intervallo lungo i padroni di casa conducono 39-30 trascinati da Jamie McGrail autore di 26 punti. Tra i biancoazzurri da segnalare la prova di Pietro Ugolini autore di 26 punti, 8 rimbalzi e 3 assist. Nel secondo impegno San Marino sfiderà Andorra, battuta da Malta 82-56 nell’altra partita di giornata.




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