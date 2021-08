EUROPEI PICCOLI STATI Europei: terza sconfitta per San Marino contro l'Irlanda I padroni di casa superano nettamente i Titani 107-59. Domenica sfida con Gibilterra.

Terza sconfitta per la Nazionale di San Marino agli Europei dei Piccoli Stati. La squadra di coach Maghelli è stata battuta dall'Irlanda padrona di casa con il netto punteggio di 107-59. Avvio difficile per i Titani che dopo il primo parziale sono sotto 34-9. All'intervallo lungo l'Irlanda è già saldamente in vantaggio grazie al 59-22 di metà gara. Meglio al ritorno in campo, con un parziale di terzo quarto di 23-21 per San Marino. Nell'ultimo quarto l'Irlanda incrementa il vantaggio fino al 107-59 finale. Tra i Titani da segnalare i 15 punti e i 12 rimbalzi di Ygor Biordi.

San Marino tornerà in campo domenica contro Gibilterra.

