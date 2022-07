DIVISION C Europei U16, Albania batte 50-43 San Marino I balcanici allungano nel secondo quarto e vanno al riposo sul +13, nel terzo i biancazzurri tornano a contatto senza però riuscire a impattarla.

Europei U16, Albania batte 50-43 San Marino.

Nella prima della Division C dell'Europeo di basket U16 San Marino cede 50-43 all'Albania. Decisivo l'avvio dei balcanici, che nel secondo quarto prendono il largo fino al +13 dell'intervallo lungo. Nel terzo i biancazzurri dimezzano il disavanzo ma non basta, perché in un quarto quarto da punteggi bassi - 6-5 il parziale - l'Albania difende lo scarto e conquista la vittoria. Decisivi Simo, 15 punti, e Vezi, 11+10 rimbalzi, per San Marino spiccano i 16 di Gasperoni - unico dei suoi in doppia cifra - e la buona prova di Pagliarani.

