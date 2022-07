Europei U16, prima vittoria per San Marino I Titani superano i pari età di Malta 59-44.

Prima vittoria per la Nazionale Under 16 di basket agli Europei divisione C in Kosovo. La squadra di coach Simone Porcarelli supera i pari età di Malta 59-44. Titani sempre avanti nel punteggio in chiusura di quarti che vanno all'intervallo lungo sul 27-21. Ottime prove in fase realizzativa per Tommaso Botteghi con 16 punti. Doppia cifra anche per Thomas Gasperoni con 14 punti e 17 rimbalzi. I biancoazzurri torneranno in campo domani per la terza partita del girone contro i padroni di casa del Kosovo alle 20:30.

