Europei U16, San Marino cede 66-62 alla Moldova.

San Marino chiude con una sconfitta per 66-62 contro la Moldova il suo Europeo U16 Division C. Una partita in bilico fino all'ultimo, coi liberi dello strappo definitivo arrivati a 1" dalla sirena. Spicca la prova di Tura, 34 punti, 16 rimbalzi e 43 di valutazione. Per la Moldova, 17 punti, 9 rimbalzi e 6 assist di Rusu. Ora i biancazzurri devono attendere le ultime partite in programma per capire quale sarà il loro piazzamento finale.

