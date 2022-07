Europei U16, San Marino ko contro la Moldova

Agli Europei divisione C under 16 in Kosovo, la nazionale sammarinese cede ai pari età della Moldova per 70-56 nella semifinale per il 5/8 posto. Partita intensa e combattuta e in equilibrio a metà ultimo quarto con la Moldova avanti 53-50 prima dell'allungo decisivo. San Marino ha anche il pallone del pareggio, ma la tripla non entra la Moldova allunga andando spesso in lunetta. San Marino perde anche qualche pallone e in attacco non riesce più ad essere efficace. La Moldova allunga e vince 70-56. Marinelli segna 16 punti, Gasperoni 10. Domani la partita per il settimo posto contro la perdente di Gibilterra – Malta.