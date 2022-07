Europei U16: San Marino sfida l'Albania

Europei U16: San Marino sfida l'Albania.

Debutta domani alle 13:45 la Nazionale di San Marino under 16 agli Europei di basket divisione C. La squadra guidata da coach Simone Porcarelli affronterà in Kosovo i pari età dell'Albania. Nel girone anche Malta e Kosovo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: