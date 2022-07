L'Europeo under16 di San Marino si chiude con un successo. Una vittoria che permette alla squadra di coach Simone Porcarelli di conquistare il settimo posto finale. I biancoazzurri battono i pari età di Gibilterra per 54-29. Gara di spessore per i Titani che chiudono sempre avanti i quarti e all'intervallo lungo conducono 31-12. In chiave realizzativa da segnalare i 13 punti di Manuel Bianchi e gli 11di Thomas Gasperoni.