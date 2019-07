Europei U18: dopo la sconfitta San Marino si prepara a Gibilterra

Esordio all'europeo con sconfitta per l'Under 18 di basket del Titano, che cede all'Albania col punteggio di 79-47. Il risultato non rispecchia però la buona prestazione che i giovani sammarinesi hanno offerto. Alla fine del terzo quarto il risultato era infatti di 49-40, ma nell'ultima frazione la formazione balcanica ha messo la freccia e non si è più fermata, con 30 punti che valgono la vittoria nel match di esordio. I biancazzurri avranno subito la possibilità di riscattarsi nel match contro Gibilterra, al suo esordio nel torneo. Alla fase finale passeranno le prime due squadre del girone: per San Marino quindi non è da escludersi la qualificazione come seconda, a patto però di non sbagliare più partite da qui in avanti.