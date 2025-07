Agli Europei U18 Division C, San Marino riscatta il ko con Cipro battendo Gibilterra con un netto 87-64. Successo mai in discussione, coi biancazzurri avanti di 8 al primo riposo, di 12 all'intervallo lungo e di 25 al 30°. Spiccano i 32 di Gasperoni, mentre Valmaggi e Pagliarani ne segnano 19 e 15. Per gli iberici, 18 di Postigo e 16 di Vaughn.