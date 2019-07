Europei U18: San Marino batte l'Armenia e sogna la semifinale

Agli Europei Under 18 divisione C ad Andorra, San Marino vince la sfida con l'Armenia, che chiude come ultima del girone, col punteggio di 72-60 . Buona prova per i biancoazzurri, che dopo un primo quarto equilibrato, hanno preso le distanze portandosi stabilmente sui dieci punti di vantaggio. Migliore in campo Tommaso Felici con 24 punti e 11 rimbalzi. Domani pomeriggio la sfida decisiva con Malta: in caso di vittoria i sammarinesi si garantirebbero il passaggio del turno.