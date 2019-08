Europei U18, San Marino in semifinale nella Division C

Sconfitta indolore per l'U18 di basket di San Marino che perde 62-58 con Malta ma, per differenza punti, è seconda nel Girone B e accede alle semifinali dell'Europeo Division C. Grazie al ko di Gibilterra contro l'Albania capolista, ai biancazzurrini sarebbe bastata anche una sconfitta con 16 punti di scarto. Ancora in evidenza Felici, in doppia doppia con 25 punti e 13 rimbalzi.