DIVISION C Europei U18: San Marino ko all'esordio contro l'Albania Si è aperto l'Europeo Under 18 di basket Division C con la presenza dei Capitani Reggenti e le prime partite dei due gironi. Tra queste anche la sconfitta di San Marino contro l'Albania per 79-61. Il top scorer per i biancazzurri è Renzi con 20 punti.

La presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti Oscar Mina e Paolo Rondelli testimoniano, una volta di più, l'importanza di questo evento. Le due massime autorità sammarinesi hanno ufficialmente aperto gli Europei Under 18 Division C di basket, in programma proprio in Repubblica fino al 31 luglio. E, dopo i successi di Armenia, Andorra e Lussemburgo nel pomeriggio, è toccato a San Marino in serata fare gli onori di casa affrontando l'Albania. Le “Aquile” si sono dimostrate squadra forte con un quintetto di valore e soprattutto imponenti nei pressi del canestro. Buona prestazione comunque per i ragazzi allenati da coach Stefano Rossini, sospinti dal pubblico che ha affollato il Multieventi per la partita d'esordio. Albania avanti fin da subito ma San Marino sempre in partita, in ogni quarto.

Alla fine sarà 79-61 per i rossoneri, tra i grandi favoriti per il successo finale, e trascinati da Aleksis Nika, autore di una doppia doppia con ben 24 punti e 13 rimbalzi. Albania che, oltre all'ala grande, porta altri 4 giocatori in doppia cifra: spiccano Jareci a 15 e Bylyku a 12. Per San Marino il top scorer è Alessandro Edoardo Renzi con 20 punti, bravo a tenere sempre vivo e aperto il match prima del definitivo allungo albanese. 11 punti anche per Filippo Guiducci mentre Ricciotti e Lettoli si fermano rispettivamente a 9 e 8. L'Albania vince ma San Marino esce dal parquet a testa alta, pronto a tornarci già questa sera per la seconda partita del Gruppo A. Avversario Malta, sconfitto alla prima da Andorra con un netto 88-47.



