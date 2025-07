EUROPEI U18 Europei U18, San Marino la spunta 69-66 su Monaco I biancazzurri fuggono nel terzo quarto e nell'ultimo resistono al tentativo di rimonta avversario.

All'Europeo U18 Division C, San Marino la spunta 69-66 su Monaco in un incontro molto equilibrato. Dopo un primo tempo chiuso in parità, i biancazzurri allungano fino al +9 del 30°, resistendo al tentativo di rimonta avversario dell'ultimo periodo. A trascinare San Marino sono i 32 punti di Valmaggi, Per Monaco doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per Majone.



