DIVISION C Europei U18: sconfitta della nazionale contro Monaco 58-105

Europei U18: sconfitta della nazionale contro Monaco 58-105.

È un primo quarto da 4-35 a segnare i destini della partita con la corazzata Monaco. San Marino resta inerme di fronte alle giocate di altissimo livello del trio Zerbib – Moncada – N’Gombo. Nel secondo periodo i biancazzurri reagiscono, Renzi e Guida trovano spesso e volentieri la via del canestro e la squadra prende fiducia. Gli avversari rimangono inavvicinabili per forza, atletismo e talento, ma da questo punto in avanti si gioca un’altra partita, fatta di determinazione e grinta.

All’intervallo è 21-61, mentre nel terzo quarto San Marino splende e gioca uno dei migliori sprazzi di questo Europeo. In quei dieci minuti i ragazzi di coach Rossini segnano 25 punti e ne subiscono 17, con buonissime cose ancora da parte di Renzi e Guida, oltre che da Lettoli. Il divario resta ampiamente favorevole ai monegaschi, ma il secondo tempo dei nostri ragazzi è del tutto onorevole. Finisce 58-105, ora resta la sfida 9°-10° posto da giocarsi domenica alle 11.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: