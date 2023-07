Europei Under 16: Division C, Malta batte San Marino

Europei Under 16: Division C, Malta batte San Marino.

Malta batte San Marino nel primo degli incroci della seconda fase del torneo, quella valevole per le posizioni dalla quinta alla nona. Partita molto equilibrata, con i biancazzurri spesso in vantaggio e con i maltesi a spuntarla solo nel finale, col tabellone che dopo 40 minuti di gioco segna 59-51. Alle 15 con Gibilterra, l’ultimo impegno del torneo. In palio l’ottavo posto.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: