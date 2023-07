UNDER 16 Europei Under 16 Division C: San Marino batte Gibilterra ed è ottavo

San Marino batte Gibilterra 65-48 e termina l’Europeo Under 16 all’ottavo posto, relegando in nona posizione gli avversari di giornata. Stasera la finale vedrà di fronte Cipro e Azerbaijan, proprio le due semifinaliste uscite dal girone dei nostri ragazzi. Ottima la prova della squadra di coach Rossini nella gara con Gibilterra, un match sempre comandato con autorevolezza e giocato con grande energia.

