Europei Under 16: San Marino batte Malta 83-80.

Con un secondo tempo di spessore e un quarto periodo di alta qualità, la nazionale sammarinese di basket Under 16 rimonta Malta e vince 83-80. Una vittoria nel segno di Giovannini, autore di 29 punti con 7 rimbalzi, 6 assist e 6 recuperi, di Tura, che ha messo a segno 26 punti con 14 rimbalzi e due stoppate e di Cenni, che ai 14 punti ha aggiunto 6 rimbalzi, 5 assist e 5 recuperi.

Oggi, alle 14, San Marino affronterà la Moldova nell’ultima partita di questo Europeo Under 16 Division C e domenica scoprirà il piazzamento finale, potendo ambire a un piazzamento tra la quinta e la nona posizione. Le semifinali per il titolo sono Lussemburgo – Albania e Armenia – Andorra.



