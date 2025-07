Europei Under 18 Division C: San Marino batte Monaco e chiude al 7° posto

Con la vittoria di 20 punti su Monaco, San Marino chiude al settimo posto la sua avventura agli Europei Under 18 Division C. Nel tabellino, risultano i 29 punti di Gasperoni e i 16 di Federico San Martini. In generale si è trattata di un ottimo Europeo, quello disputato dal gruppo di coach Stefano Rossini che chiude la manifestazione con un bilancio di 3 vittorie e 3 sconfitte. Oro per Cipro, che ha battuto in finale Lussemburgo 70-60. Bronzo per l'Armenia 81-77 su Andorra. Poi Albania, Moldova, San Marino, Malta e Gibilterra.