Nella prima dell'Europeo U16 Division C, San Marino viene travolto 105-60 dall'Azerbaijan. Decisivo il secondo periodo, coi biancazzurri, sin lì sotto di 3 punti, che incassano un parziale di 32-5. Negli azeri 24 punti di Ibrahimov e doppie doppie punti-rimbalzi per Isayev, Hajizada e Suleymanli, per San Marino 15+14 rimbalzi di Cenni e 17 di Giovannini. Domani la seconda partita contro Lussemburgo.