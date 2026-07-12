BASKET Europeo U16, San Marino cede a Gibilterra e chiude nono

Europeo U16, San Marino cede a Gibilterra e chiude nono.

Nella partita valevole per l’8° e il 9° posto agli Europei Under 16 Division C a spuntarla è Gibilterra, capace di ottenere un margine consistente già nel primo tempo e di controllare il buon ritorno di San Marino nella ripresa. Il 67-85 conclusivo prende corpo soprattutto nei primi venti minuti di gioco, coi biancazzurri sotto all’intervallo sul 26-55 e con l’inarrestabile Wojniak a segnare in tutti i modi. Di ritorno dagli spogliatoi la squadra di coach Rossini reagisce e mostra buone giocate, col terzo quarto tutto sommato in equilibrio (44-74) e con gli ultimi dieci minuti in cui la squadra rosicchia buona parte del margine fino alla sirena del 40’.

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