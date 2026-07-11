Europeo U16, San Marino cede nettamente a Monaco e Andorra
Il Principato si impone 113-55, i pirenaici 110-47.
Altre due nette sconfitte per San Marino all'Europeo U16 Divisione C di basket: dopo il 113-55 incassato ieri da Monaco, stamattina i titani hanno ceduto 110-47 ad Andorra.
[Banner_Google_ADS]
I più letti della settimana:
{{title}}
Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy. Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy