BASKET Federbasket e Pallacanestro Titano ricordano Massimo Morri Sul Titano è stato giocatore e allenatore

Federbasket e Pallacanestro Titano ricordano Massimo Morri.

La Federbasket sammarinese e la Pallacanestro Titano hanno ricordato Massimo Morri, ex giocatore dei Titans, scomparso recentemente:

"La notizia ci lascia sconvolti, senza parole. È morto Massimo Morri, protagonista qui in Repubblica da giocatore e anche, in anni molto recenti, da allenatore. Nel secondo caso, presente nello staff della prima squadra Titans e anche da capoallenatore per il Basket 2000. Federazione Sammarinese Pallacanestro, Pallacanestro Titano e Basket 2000 San Marino esprimono il più profondo cordoglio alla famiglia di Max in questo momento di terribile dolore e di indicibile sofferenza. Un abbraccio forte... Ciao Max, da parte di tutti quelli che ti hanno conosciuto e ti hanno voluto bene".

