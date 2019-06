Federico Perego: "A Pesaro non si poteva dire di no"

Dopo aver allenato nell'ultima stagione i tedeschi del Brose Bamberg, il giovane tecnico Federico Perego torna in Italia alla guida dei biancorossi marchigiani. "Per me è un privilegio essere qui - ha dichiarato Perego - a Pesaro non si poteva dire di no. Dobbiamo ritrovare solidità e mettere a posto la difesa. Sarà comunque una squadra prevalentemente giovane".