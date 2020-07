VL PESARO Filippo Baldi Rossi ad un passo dalla VL Pesaro Intesa praticamente raggiunta con il capitano della Virtus Bologna

Filippo Baldi Rossi ad un passo dalla VL Pesaro.

Domani alle 18.30 la presentazione ufficiale di Jasmin Repesa, nuovo allenatore della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che ha praticamente raggiunto l'accordo con Filippo Baldi Rossi. Il capitano della Virtus Bologna avrebbe scelto Pesaro, società con la quale sarebbe stata raggiunta un'intesa per la prossima stagione anche se l'annuncio ufficiale del trasferimento potrebbe tardare qualche giorno in quanto il giocatore dovrà prima discutere l'uscita dal contratto ancora in essere con Bologna.



