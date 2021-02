Final Eight, Milano e Venezia in semifinale

Come da pronostico, nella prima della Final Eight non c'è storia. Milano la chiude già prima del riposo e passeggia 80-52 su Reggio Emilia. Che pure parte con un 4-0 che costringe Messina all'immediato time out, al rientro dal quale Punter e Leday (top scorer di serata con 15 punti a testa) guidano l'11-0 del sorpasso Olimpia. Reggio si pianta nello 0/16 dall'arco del suo primo tempo e nel secondo quarto Milano mette la sicura col 18-4 del +22: da lì in poi non ci sarà più storia. Negli emiliani l'unico in doppia cifra è Baldi Rossi, a quota 13.









Milano ora se la vedrà con la Reyer Venezia, dominante e vincente 89-82 su una Virtus Bologna sempre sotto nel punteggio e definitivamente crollata nella ripresa, con l'accorcio finale che non maschera una prestazione da bocciatura piena. A trascinare gli orogranata sono i 23+13 rimbalzi di Bramos e i 22 di Tonut, alla VNera non bastano i 15 di Teodosic e i 14 a testa di Hunter e Weems.