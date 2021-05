Final Four di Eurolega, finisce il sogno di Milano

L'ottima avventura dell'Olimpia Milano finisce in semifinale contro il Barcellona, per soli due punti di distacco. Milano quando esisteva la Coppa dei campioni, era uno dei club europei più dominanti. L'ultima finale la vinse nella stagione 1987 - 88, mentre nel 1992 raggiunse per l'ultima volta la semifinale accedendo alle final four. Milano che sulla carta era sfavorita, ha perso 84-82, dopo aver subito una piccola rimonta nei minuti finali, col canestro decisivo di Higgins a meno di un secondo della fine. Per i ragazzi allenati dal veterano e vincente ad ogni latitudine Ettore Messina sono da segnalare le convincenti prestazioni di Micov e Punter. E' stata una partita equilibrata e di alto livello, anche se nell'ultimo quarto a trionfare è stata più che altro la tensione data dall'altissima posta in palio, che ha limitato entrambe le squadre. Nell'ultimo quarto infatti sono stati segnati solo diciassette punti dal Barcellona e undici da Milano. Succede spesso quando si giocano parte secche così importanti, ma l'Olimpia quest'anno va soltanto applaudita per la grande stagione al di sopra delle aspettative. I ragazzi di Messina ci proveranno ancora l'anno prossimo. Il basket italiano grazie a loro è tornato ai massimi livelli in Europa. Il Barcellona domenica affronterà in finale l'Anadolu Efes Istanbul, una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Andrea Renzi

